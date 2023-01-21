قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن أخيه المتغيب من عام 2011

أرسل القارئ أحمد مصطفي سوس يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنه المفقود من عام 2011.

وقال سوس، في استغاثته عبر الخط الساخن لخدمة بين الناس على موقع صدى البلد: "أخي محمد مصطفي من مواليد سنة 1995 وعمره الآن 21 سنة تغيب من 21 يوليو 2011 من مركز اجا المنصوره الدقهليه و كان عمره 16 عام كان نازل مع والده و هو و سبقه يستنا تحت البيت ولما نزل ملقهوش وخلال هذه الفتره اهله واحنا بندور عليه في كل مكان و للاسف والده توفي قبل ما يلاقيه نحن نناشد محمد الرجوع إلى منزله برجاء ممن لديه معلومه الاتصال على رقم 01094909709.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.