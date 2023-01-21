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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم سلبي لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول مع تشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود” في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول استمر في سلسلة نتائجه السلبية بعدم تحقيقه الانتصار لـ 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، بعدما انهزم أمام برينتفورد وبرايتون على الترتيب، ليحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

محمد صلاح أيضًا واصل غيابه عن التسجيل مع ليفربول، حيث لم يستطع أن يسجل أي هدف خلال آخر 3 مباريات لفريقه في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق محمد صلاح رقمًا سلبيًا، حيث لم يسدد أي كرة على المرمى في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، منذ أبريل لعام 2022.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

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