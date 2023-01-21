زوجة برونو سافيو تروج للسياحة من داخل المتحف المصري.. شاهد

روجت لويزا زوجة نجم الاهلي برونو سافيو للسياحة المصرية وأهم معالمها وهى المتحف المصري بالتحرير، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها على إنستجرام، توثق زيارتها واستمتاعها بالمعالم الاثرية الهامة وحرصها على التقاط الصور التذكارية هناك.







وتنطلق مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتذاع مباراة الأهلى والزمالك على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.