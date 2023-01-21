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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقنين الحشيش.. هذه الدول تستعد لتغيير قوانينها في عام 2023

تقنين الحشيش.. هذه
تقنين الحشيش.. هذه الدول تستعد لتغير قوانينها في عام 2023

شهد العام 2022، بعض التغييرات في قوانين القنب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في تايلاند والولايات المتحدة.

فقد جلب عام 2022 إلى العالم عددًا لا بأس به من الأخبار المهمة ، على الأقل فيما يتعلق بالوضع القانوني للقنب. في الولايات المتحدة ، تمت إضافة ولايتين (ميسوري وماريلاند) إلى قائمة البلدان التي تمت الموافقة على تقنينها ، ويبلغ العدد الإجمالي الآن 21.

في تايلاند ، تمت الموافقة أيضًا على قوانين القنب المتساهلة إلى حد ما ، في عملية سريعة دخلت حيز التنفيذ وغيرت وجه البلاد ، التي أصبحت في نظر الكثيرين جنة حقيقية لمستهلكي القنب.

 وبذلك ، تنضم تايلاند إلى البلدان الأخرى التي يمكن فيها استهلاك القنب بحرية ، بما في ذلك أوروغواي (التي وافقت على التقنين في بداية العقد الماضي) ، وهولندا حيث يمكن تدخين الحشيش في العديد من المقاهي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد) ، وكذلك مالطا ولوكسمبورج.

وقد تكون ألمانيا هي الدولة الأوروبية الأقرب إلى جعل استخدام الحشيش قانونيًا . لقد وعدت الحكومة الجديدة حتى قبل الانتخابات بأن التقنين كان ضمن خططها ، وبعد فترة وجيزة من انتخابها بدأت في التحرك. في أكتوبر ، نشرت وزارة الصحة الألمانية الخطوط العريضة للبلاد لإزالة THC من قانون الأدوية الخطرة في البلاد. هذه خطوة ستجعل مكون "memastel" الرئيسي في نبات القنب قانونيًا ، وسيسمح عمليًا بإضفاء الشرعية الكاملة على استخدام النبات.


وفقًا للخطة ، سيتمكن أي مواطن يزيد عمره عن 18 عامًا من امتلاك ما يصل إلى 30 جرامًا من الحشيش في أي وقت ، وستتم الموافقة على زراعة القنب الخاصة.

لم يتم تحديد التاريخ الدقيق لتطبيق التقنين ، ولكن يمكن بالتأكيد الافتراض أنه سيحدث بالفعل هذا العام.

وفي سويسرا ربما لن نشهد في تقنينًا في عام 2023 ، ولكن الدولة قد بدأت بالفعل في عمليات متقدمة لفحص هذه الخطوة.
 

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