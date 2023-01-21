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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحد أبطال قادرون باختلاف في الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك

علي محمد علي
علي محمد علي

استضافت قناة  أون تايم سبورت على محمد علي من أبطال قادرون باختلاف خلال الاستديو التحليلي الخاص بقمة الأهلي والزمالك والذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر 

القمة 125.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي -  أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.
 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك في الدوري المصري للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وجاء تشكيل الأهلي ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول-رامي ربيعة- خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج - محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

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