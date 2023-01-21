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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جعفر الميرغني: لا توجد ميزانية مرصودة للانتخابات في السودان

جعفر الميرغني
جعفر الميرغني

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إنه حتى الآن لا يوجد أي خطط واضحة للانتخابات، ولا يوجد ميزانية مرصودة للانتخابات.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج «لقاء خاص» والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بالعكس هناك ميزانيات مرصودة لقيام مؤتمرات ونقاشات في الآخر ليس لها علاقة بقيام الانتخابات من قريب ولا من بعيد.


وأشار إلى أن الاتفاق حول الانتخابات يجب أن تشارك به كل القوى السياسية، موضحا أن الاتفاق الإطاري يجب فتحه للتعديل، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري به بنود ضبابية، متابعًا:«نحتاج إلى الاطلاع على الاتفاق الإطاري».

وأكد أن الكتلة ترفض الاتفاق الإطاري رغبة منها في تطويره، لافتا إلى أن محمد عثمان الميرغني يعتبر رمزا من رموز السودان، وهو أب للسودانيين كلهم، وأنه يتحدث باسم كل القوى السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية.

وتابع: «كل الأطراف المتنافرة من الشرق والغرب إلى دارفور بالسودان، ويمكن أكثر تعبيرا عن الميرغني هو التجمهر الكبير الذي استقبل به في المطار بعد عودته للسودان بعد غياب 9 سنوات تعكس مدى حب الشعب السوداني له».

 

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