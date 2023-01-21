يجمعون تبرعات لمؤسسات خيرية.. تحذير من أفراد يرتدون زيا أزهريا على الفضائيات

رصد المركز الإعلامي للأزهر، تصدر بعض الأفراد بالزي الأزهري للترويج لجمع التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية في القنوات التليفزيونية، وهو الأمر الذي يحذر المركز الإعلامي منه، مشددًا على أن هولاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجمعيات والمؤسسات التي يروجون للتبرع لها، وأن ممثلي الأزهر لا يشاركون في جمع التبرعات لأي جمعية خيرية أو جهة من الجهات.

وتفقد د. محمد الضويني وكيل الأزهر اليوم السبت، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تابعا الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالجناح وما يشمله من أركان وقطاعات.

وحرص وكيل الأزهر على تشجيع القائمين على تجهيز جناح الأزهر، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال مدة زمنية قصيرة، من تهيئة منفذ بيع الكتب وقاعة الندوات والبانوراما وأركان الفتوى والطفل والمخطوطات ومجلة نور والخط العربي، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم حتى يخرج الجناح بالصورة التي تليق بمكانة مؤسسة الأزهر العالمية.

ووجه وكيل الأزهر بزيادة عدد المقاعد الخاصة برواد جناح الأزهر، وبخاصة في قاعة الندوات التي تشهد كل عام إقبالا متزايدًا من جمهور المعرض، موصيًا بحسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر وإصداراته وجهوده المختلفة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.