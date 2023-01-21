منفصلة عن «الزراعة»| برلماني يطالب بإنشاء وزارة مختصة باستصلاح الأراضي

طالب النائب نافع عبدالهادي، وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، بإنشاء وزارة خاصة باستصلاح الأراضي، وأن تكون بعيدة عن المحليات وعن وزارة الزراعة.

وأوضح “عبدالهادي”، خلال تصريحات صحفية، أن هذه الوزارة ستكون مختصة بإصدار التصاريخ الخاصة باستصلاح الأراضي للزراعة، وتكون مسئولة عن إدارة الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة، مؤكدًا أن العالم الآن يعاني من فجوة غذائية، ويجب علي الحكومة أن تدرك ذلك ويكون الأولوية للزراعة، حتي تستطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار النائب نافع عبدالهادي، إلى أنه في فترة انتشار وباء الكورونا كان اهتمام العالم كله بالطب والصحة، لكن الآن العالم يعاني من النقص في الغذاء لذلك يجب أن يكون الاهتمام الأكبر الآن بالزراعة.

وأكد وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أن الاهتمام بالزراعة سيوفر الكثير من العُملة الصعبة لأنه سيساعد في تقليل الاستيراد، بالإضافة إلى أن العائد من الزراعة سيكون سريعًا جدًا.

وتابع النائب نافع عبدالهادي، الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية لن تنتهي قريبًا وستستمر لفترة، لذلك لا يوجد بديل عن الزراعة وأن نستغل كل شبر في مصر يصلح للزراعة.