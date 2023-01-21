طرح السلع بأقل من سعر الجملة في معارض أهلا رمضان بالفيوم.. فيديو

أكد سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن هناك تعليمات بتشغيل معارض أهلا اعتبارا من شهر يناير وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تم وضع خطة في محافظة الفيوم لتشغيل 8 معارض أهلا رمضان حتى الآن"، لافتا: "من المتوقع أن سيصل عدد المعارض من 12 إلى 15 معرض خلال هذا الأسبوع".

وأضاف سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم،: "تم تنظيم المعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار الشرفاء في محافظة الفيوم"، مؤكدا: "يتم بيع كل السلع أقل من سعر الجملة تضامنا مع أهالي محافظة الفيوم".

