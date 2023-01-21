نائب رئيس حزب سوداني : دعوة مصر للحوار لاقت قبولا كبيرا

رحَّب جعفر الميرغني، نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني، بدعوة القاهرة للحوار السوداني- السوداني، قائلا: «توجه طيب لأنه يسعى لتوافق سوداني سوداني، وهو ما كنا نبحث عنه في هذه الفترة، أن نجلس سودانيين مع بعض».

وأضاف الميرغني خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السودانيين بذلوا جهدا كبيرا للجلوس سويا والتوافق، والتحرك المصري، لقى قبولا كبيرا.

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إنه حتى الآن لا يوجد أي خطط واضحة للانتخابات، ولا يوجد ميزانية مرصودة للانتخابات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «لقاء خاص» والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بالعكس هناك ميزانيات مرصودة لقيام مؤتمرات ونقاشات في الآخر ليس لها علاقة بقيام الانتخابات من قريب ولا من بعيد.

وأشار إلى أن الاتفاق حول الانتخابات يجب أن تشارك به كل القوى السياسية، موضحا أن الاتفاق الإطاري يجب فتحه للتعديل، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري به بنود ضبابية، متابعًا:«نحتاج إلى الاطلاع على الاتفاق الإطاري».

وأكد أن الكتلة ترفض الاتفاق الإطاري رغبة منها في تطويره، لافتا إلى أن محمد عثمان الميرغني يعتبر رمز من رموز السودان، وهو أب للسودانيين كلهم، وأنه يتحدث باسم كل القوى السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية.

وتابع: «كل الأطراف المتنافرة من الشرق والغرب إلى دارفور بالسودان، ويمكن أكثر تعبير عن الميرغني هو التجمهر الكبير الذي استقبل به في المطار بعد عودته للسودان بعد غياب 9 سنوات تعكس مدى حب الشعب السوداني له».