الوزراء: استمرار نمو سوق الغذاء في مصر.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نمو سوق الغذاء في مصر.

قال المركز أنه من المتوقع أن يستمر سوق الغذاء في مصر في النمو، حيث يجتذب التنفيذ الناجح للإصلاحات الاستثمارَ الأجنبي، ويعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل، وفي محاولة للإبقاء على أسعار الغذاء منخفضة، كلفت الحكومة المصرية الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد المواد الغذائية الأساسية وتوزيعها على القطاعين العام والخاص، وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية مع البنك المركزي المصري لضمان توفير النقد الأجنبي المطلوب للوفاء بهذا التكليف.

وتعد التركيبة السكانية، والموقع الجغرافي، والإصلاحات الاقتصادية كلها عوامل ستجعل مصر تجذب بشكل متزايد المزيد من الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات توصيل الطعام والوجبات السريعة.

ومن المتوقع أن تستمر صناعة الأغذية المصنعة في مصر في التطور بشكل مطرد، حيث تجذب الاستثمار من عدد من الشركات متعددة الجنسيات مثل نستله وكرافت هاينز.

كما تجذب الصناعة أيضًا عددا من الشركات المحلية والإقليمية، مثل "مجموعة أغذية" الإماراتية وشركة المراعي السعودية، وتستثمر الشركات الكبرى المحلية والدولية، مثل شركة نستله وشركة كرافت هاينز، في توسيع طاقتها الإنتاجية في البلاد، حيث يُنظر إلى مصر على أنها مركز رئيس للتصدير إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.



