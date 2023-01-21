لمحدودي الدخل .. سعر ومواصفات هاتف Nokia C12 في 2023

أطلقت نوكيا خلال الأيام القليلة الماضية أحد هواتفها المخصصة لمحدودي الدخل والشباب، حيث يتسم الهاتف بعدد من المواصفات الأساسية والتي تقدم تجربة مرضية للمستخدم ، حيث يأتي بشاشة وبطارية قوية تستمر لساعات طويلة، وأيضا سعر مناسب.

وجاء هاتف نوكيا Nokia C12 ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.3 بوصة، بجودة + HD ، ودقة 720x1600 بيكسل ، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ووزن حوالى 177.4 جرام، مع زجاج مقاوم للخدش، مع هيكل وظهر مصنوع من البلاستيك.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C12 ، كاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابكسل مع تقنية AF ، تدعم الضبط التلقائي للصورة، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 720 بيكسل.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C12 بمعالج من نوع Unisoc SC9863A1، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع نظام التشغيل Android 12 النسخة المخففة، وفقا لـ GSMArena .

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C12 على بطارية بقدرة 3000 مللي أمبير في الساعة، مع معدل شحن 5 واط، مع منفذ من نوع microUSB 2.0 ، وتقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.2 ، مع سماعة رأس بمنفذ 3.5 مللي، وراديو FM .

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia C12 من حوالي 120 يورو في الأسواق الأوروبية ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في عدد كبير من الأسواق العالمية منها السوق المصرية الفترة القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يكون الهاتف في فئة الـ 4 آلاف و 5 آلاف جنيه.