أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى

اعلنت وزارة الاوقاف عن أسماء مجموعة جديدة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ ، وهم :

م الاسم المديرية

1. صلاح محمد عثمان محمد القاهرة

2. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة

3. محمود محمد أحمد علي القاهرة

4. أحمد صابر عبد الحميد علي الجيزة

5. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة

6. صلاح أحمد أحمد أحمد الزين الجيزة

7. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة

8. رجب محمد بيومي حسين الجيزة

9. إبراهيم عمر إسماعيل السيد الجيزة

10. بلال نصر محمد عبد الحكيم الجيزة

11. عبد العليم على عبد العليم محمد الجيزة

12. عماد أبو بكر محمد إبراهيم الجيزة

13. أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة

14. عصام مبروك أحمد محمد الجيزة

15. محمد أحمد عطيه حسان عبد النبي القليوبية

16. عبد المعبود علي عبد المعبود علي القليوبية

17. محمد أحمد عبد السلام أحمد عيسى القليوبية

18. عبد الرازق السيد متولي عمارة القليوبية

19. محمد الوجيه بحيري إسماعيل القليوبية

20. ضياء الدين صالح عبد الهادي علام غنيم القليوبية

21. خالد عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز القليوبية

22. محمود محمد محمد علي فرج الإسكندرية

23. السعيد محمد سيد أحمد نوح الإسكندرية

24. فائق أحمد محمد الدقهلية

25. أمير محمد حامد عوضين الدقهلية

26. طارق أحمد فرج عوض الدقهلية

27. سامح السعيد شلبي شلبي الدقهلية

28. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي الدقهلية

29. علي أحمد محمد أحمد سالم الدقهلية

30. محمد حلمي حلمي السحيلي الدقهلية

31. السيد جامع بنداري أحمد النقيب الدقهلية

32. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية

33. محمود السيد الشنهاب عيطة الدقهلية

34. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق الدقهلية

35. محمد عزت سويلم خليل دمياط

36. الشربيني أحمد الشربيني الشربيني دمياط

37. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط

38. محمد محمد عبد العال البساطي دمياط

39. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية

40. محمد إبراهيم محمد إمام الإسماعيلية

41. أحمد محمد محمد أحمد عبدالله الإسماعيلية

42. علاء سعد محمود محمد كفر الشيخ

43. بلال رأفت حمدين السيد خاطر كفر الشيخ

44. الشحات عادل محمد إبراهيم كفر الشيخ

45. سامي إبراهيم عبدالعال أبو عبده كفر الشيخ

46. صلاح علي رزق على مرسى كفر الشيخ

47. محمد حلمى أحمد بخيت أسيوط

48. عيسى الفرغلي حسين مبارك أسيوط

49. جمال حسن عمر أحمد أسيوط

50. محمد خليفة محمد سيد قنا

51. أحمد حسن محمد علي يوسف قنا

52. عمر محمد حسين عبد الواحد السويس

53. عبدالله السيد عبدالحكيم السيد السويس

54. محمد علي محمود محمد السويس

55. أحمد علي عبد المبدي علي سوهاج

56. محمد زغلول محمد عبد المعبود المنيا

57. صابر خيري عبد العليم مخيمر المنيا

58. حسام عبد المنعم عبد القادر عبد الجواد المنيا

59. رجب عثمان أحمد حسن المنيا

60. عبدالرحمن صبري متولى غازي مطروح

61. علي عبدربه عبدالغفار عنبة مطروح



واعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت قرارًا بإيفاد الشيخ / خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان إمام وخطيب بالأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ / 2023م بدولة أيرلندا إمامًا.



والوزارة تتمنى له ولزملائه التوفيق والسداد.