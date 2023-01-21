عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسماء الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعلنت وزارة الاوقاف عن أسماء مجموعة جديدة من الأئمة وأعضاء المقارئ المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ ، وهم :
م الاسم المديرية
1. صلاح محمد عثمان محمد القاهرة
2. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة
3. محمود محمد أحمد علي القاهرة
4. أحمد صابر عبد الحميد علي الجيزة
5. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة
6. صلاح أحمد أحمد أحمد الزين الجيزة
7. عبد الله أحمد عمر مصطفى الجيزة
8. رجب محمد بيومي حسين الجيزة
9. إبراهيم  عمر إسماعيل السيد الجيزة
10. بلال نصر محمد عبد الحكيم الجيزة
11. عبد العليم على عبد العليم محمد الجيزة
12. عماد أبو  بكر محمد إبراهيم الجيزة
13. أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة
14. عصام مبروك أحمد محمد الجيزة
15. محمد أحمد عطيه حسان عبد النبي القليوبية
16. عبد المعبود علي عبد المعبود علي القليوبية
17. محمد أحمد عبد السلام أحمد عيسى القليوبية
18. عبد الرازق السيد متولي عمارة القليوبية
19. محمد الوجيه بحيري إسماعيل القليوبية
20. ضياء الدين صالح عبد الهادي علام غنيم القليوبية
21. خالد عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز القليوبية
22. محمود محمد محمد  علي فرج الإسكندرية
23. السعيد محمد سيد أحمد نوح الإسكندرية
24. فائق أحمد محمد الدقهلية
25. أمير محمد حامد عوضين الدقهلية
26. طارق أحمد فرج عوض الدقهلية
27. سامح السعيد شلبي شلبي الدقهلية
28. مصطفى مسعد طه أبو المعاطي الدسوقي الدقهلية
29. علي أحمد محمد أحمد سالم الدقهلية
30. محمد حلمي حلمي السحيلي الدقهلية
31. السيد جامع بنداري أحمد النقيب  الدقهلية
32. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية
33. محمود السيد الشنهاب عيطة الدقهلية
34. أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق الدقهلية
35. محمد عزت سويلم خليل دمياط
36. الشربيني أحمد الشربيني الشربيني دمياط
37. محمد شعبان ربيع إبراهيم دمياط
38. محمد محمد عبد العال البساطي دمياط
39. أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية
40. محمد إبراهيم  محمد إمام الإسماعيلية
41. أحمد محمد محمد أحمد عبدالله الإسماعيلية
42. علاء سعد محمود محمد كفر الشيخ
43. بلال رأفت حمدين السيد خاطر كفر الشيخ
44. الشحات عادل محمد إبراهيم كفر الشيخ
45. سامي إبراهيم  عبدالعال أبو  عبده كفر الشيخ
46. صلاح علي رزق على مرسى كفر الشيخ
47. محمد حلمى أحمد بخيت أسيوط
48. عيسى الفرغلي حسين مبارك أسيوط
49. جمال حسن عمر أحمد أسيوط
50. محمد خليفة محمد سيد قنا
51. أحمد حسن محمد علي يوسف  قنا
52. عمر محمد حسين عبد الواحد السويس
53. عبدالله السيد عبدالحكيم السيد السويس
54. محمد علي محمود محمد السويس
55. أحمد علي عبد المبدي علي سوهاج
56. محمد زغلول محمد عبد المعبود المنيا
57. صابر خيري عبد العليم مخيمر المنيا
58. حسام عبد المنعم عبد القادر عبد الجواد المنيا
59. رجب عثمان أحمد حسن المنيا
60. عبدالرحمن صبري متولى غازي مطروح
61. علي عبدربه عبدالغفار عنبة مطروح
 

واعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت  قرارًا بإيفاد الشيخ / خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان إمام وخطيب بالأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ / 2023م بدولة أيرلندا إمامًا.


والوزارة تتمنى له ولزملائه التوفيق والسداد.

الأوقاف وزارة الأوقاف شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة

دار الإفتاء: الشماتة في المصائب غير جائزة شرعا

تحدي لقرار المحكمة العليا.. وزير الصحة الإسرائيلي يعتزم حضور جلسة الحكومة

محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة في الدوري.. تفاصيل

اكتشاف جديد مذهل .. الرماد في صربيا يحتوي على أطنان من الذهب

ياسمين صبري تسلم أحمد عز جائزة أفضل ممثل سينمائي في joy awards

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

شبه الطاووس.. بوسي شلبي تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

نطت في الميه بأعجوبة.. أماني بطلة منيا القمح تنقذ سيدتين و4 أطفال|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ