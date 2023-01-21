إقبال على مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى

شهدت مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى إقبالًا كبيرًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

عقدت اليوم السبت مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية ـــ المنوفية - القاهرة - الشرقية)، حيث عُقدت المقرأة اليوم السبت عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.