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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأرقام القياسية .. نيوكاسل يسقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس

نيوكاسل وكريستال
نيوكاسل وكريستال بالاس

سقط فريق نيوكاسل يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

الفريقان حاولا طيلة أحداث المباراة هز الشباك، لكنهما فشلا في مسعيهما، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبذلك حافظ فريق نيوكاسل يونايتد على نظافة شباكهم في 6 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخهم ببطولة الدوري الإنجليزي.

كما أصبح إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل، أول مدرب إنجليزي يخوض 15 مباراة متتالية في الدوري “بريميرليج” دون هزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 39 في المركز الثالث، ورصيد كريستال بالاس لـ 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

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