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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات البريطانية ترفض التحقيق مع جاسوس روسي حاول التسلل لحزب المحافظين

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

رفض جهاز الاستخبارات البريطاني "MI5" فتح تحقيق ضد جاسوس روسي كان  يحاول التسلل لحزب المحافظين من خلال تعزيز نفوذه مع كبار السياسيين بالإضافة إلي إرسال أموال روسية غير مشروعة إلى الحزب.

وتقدم "سيرجي كريستو"، الناشط في حزب المحافظين والصحفي السابق في "بي بي سي" العالمية، بشكوى إلى الأجهزة الأمنية المعنية، ورفع دعوة رسمية للسطات القضائية بعد الاتفاق مع رئيس لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان البريطاني، عضو حزب المحافظين "جوليان لويس".

وقال النائب العمالي "بن برادشو" إن تجاهل الأجهزة الأمنية لأدلة أحد أعضاء حزب المحافظين عن التسلل الروسي للحزب يعد صدمة كبري وتهديدًا مباشر للأمن القومي البريطاني.

تتمحور المزاعم حول تشكيل مجموعة تسمى أصدقاء روسيا من حزب المحافظين في عام 2012 ، عن طريق الدبلوماسي الروسي "سيرجي نالوبين".

في أغسطس 2012، استضاف السفير الروسي ،"ألكسندر ياكوفينكو"، حفل كبير في منزله في كنسينجتون وكان من بين الضيوف وزير الثقافة والإعلام والرياضة السابق ، "جون ويتينجديل"، و"بوريس جونسون".

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