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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرضى الجذام يتلقون دعما من الدولة ضمن برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

مرضى الجذام
مرضى الجذام

أكد أمير السروجي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، أن مرضى الجذام يتلقون دعم من الدولة داخل برنامج تكافل وكرامة.


وأضاف أمير السروجي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "منظمة الصحة العالمية اعتمدت بروتوكول علاجي لمرضى الجذام"، لافتا إلى أنه لم يثبت انتقال أي عدوى من مرضى الجذام للفرق الطبية المعالجة أو العكس".

 

وأشار أمير السروجي، إلى أن البروتوكول الطبي لمريض الجذام، آمن تماما ولا ينقل أي عدوى".

 

وشدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام، على أنه لا بد من الفحص الطبي لمن يشعر بأي مشكلات في الأطراف، مضيفا: "مرضى الجذام بمستعمرة أبو زعبل يتخطى عددهم 684 مريض".


 

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