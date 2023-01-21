احذر النصب على السوشيال .. خبير يقدم طرق الحماية | فيديو

قال المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إن هناك مواقع نصب واحتيال إلكتروني، يقع في فخها المتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها بربح الدولارات كل ساعتين.

وأكد المهندس وليد عبد المقصود خلال حواره مع المذيعة لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية" الحياة"، أن عمليات النصب الإلكتروني تصبح سهلة الاختراق للواقعين في فخهم، عندما يشاركون الروابط، و يتم الدخول فيها من قبل المتواصل اجتماعيا، من خلال ذلك يسهل عليهم إختراقهم عن طريق ايميلاتهم الشخصية، والأكواد والأرقام، قالرقم مرتبط بالحفظة الالكترونية، و أن التكنيك الذى تتبعه هذة العصابة الإلكترونية، هو الرابط الذى يتم الدخول فيه.

و نوه خبير أمن المعلومات، إلى أن هذه العصابة الإلكترونية تعطى حدود للمديات لتصل إلى ١٠ الالف دولار، و لكنهم لا يمنحون هذا المبلغ نهائيا ليصبح المتواصل الإجتماعى "أسير للنصب".

ازاى أتجنب الوقوع فى فخ النصب الإلكترونى

نصح المهندس وليد عبد المقصود، "بالوعى" بعدم نشر لاى رابط أو لينك يتم إرساله من خلال وسائل التواصل الفورية، مثل "التليجرام و الواتس آب " تحديدا التليجرام، وذلك لانه تم رصد القنوات المعنية تختص بهذا الشيئ النصب الإلكترونى، و الربح من خلال هذة القنوات .

إزاى نحمى نفسنا من النصب الإلكترونى

وجه المهندس عبد المقصود تحذير شديد، بعدم الضغط على أى رابط يصل إلينا، خلال رسالة sms أو رسالة تصل عن طريق الإيميل، و ينصح بعدم مشاركتها نهائيا.

إزاى النصابين الالكترونين بيوصلولنا

عن طريق استخدامنا و تعاملنا الخاطئ بدون وعى، على منصات التواصل الإجتماعى الحديث، لانه بمجرد الدخول و الضغط على أى رابط يصل إلينا، يسهل من خلاله على النصابين الالكترونين إختراق كل البيانات الشخصية لدينا.

و سرد احد ضحايا النصب الالكترونى فى مداخله هاتفيه مع الإعلامية "لبنى عسل" أنه تم النصب عليه من قبل النصابين الالكترونين و ذلك عن طريق عرضهم له كل ساعة يأخد دولار في مقابل جذب اكبر عدد من الأصدقاء و المشاركين و تسجيل كامل البيانات الشخصية و تسجيل هواتف المحمول، لكى يصل في مكسبه الى ١٠٠٠ دولار.