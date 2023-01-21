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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عك كروي| تصريح صادم من نجم الزمالك السابق بعد ثلاثية الأهلي

دويدار
دويدار

علق احمد دويدار نجم الزمالك السابق علي خسارة الزمالك من الأهلي، بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.


وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "مبرووك للنادي الاهلي الدوري العام وهاردلك لجمهور الزمالك شكرا فيريرا تغييرات كلها عك كروي وده الوقت المناسب للرحيل انت فوقت النادي الاهلي الشوط الثاني ..لاعبين الزمالك خذلتم جمهوركم .الاقرب كابتن اسماعيل يوسف مدير فني موقت لنادي الزمالك".


ويتصدَّر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري  لقاء اليوم برصيد 34 نقطة فيما حل فريق فيوتشر وصيفا برصيد 30 نقطة وبيراميدز ثالثا بـ 27 نقطة والزمالك رابعا بـ 26 نقطة.

 

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