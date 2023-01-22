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منوعات

خبراء يكتشفون إشارات لاسلكية غامضة قادمة من الفضاء.. تفاصيل

صدى البلد

اكتشف الخبراء إشارات لاسلكية غريبة قادمة من مجرة ​​مكونة للنجوم تبعد 9.000.000.000 سنة ضوئية عن الأرض.

أرسلت المجرة المسماة 'SDSSJ0826 + 5630' إشارة ذات طول موجي محدد يسمى 'خط 21 سم، ويُعرف أيضًا باسم خط الهيدروجين ، وهو الخط الطيفي للإشعاع الكهرومغناطيسي بتردد 1420.

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ذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أنه نظرًا لانتشار الهيدروجين في جميع أنحاء الكون ، فإنها طريقة جيدة لتحديد موقع المجرات.

هذا يعني أن علماء الفلك قادرون على النظر في أسرار الكون المبكر ، حيث كانت المجرة موجودة عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط.

قال عالم الكونيات والمؤلف المشارك لدراسة حول الاكتشاف ، Arnab Chakraborty ، “إنه يعادل نظرة إلى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار سنة”، إنها المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف إشارة لاسلكية من هذا النوع على مسافة هائلة.

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قال تشاكرابورتي: "تُصدر مجرة ​​أنواعًا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن ، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة ​​قريبة ، مما يحد من معرفتنا بتلك المجرات الأقرب إلى الأرض".

في الهند ومونتريال ، تمكن الباحثون من التقاط الإشارات بمساعدة التلسكوب الراديوي العملاق Metrewave.

وقد تم الإعلان عن هذا الاكتشاف هذا الأسبوع في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

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