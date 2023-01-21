نشأت الديهي : الأهلي أكثر ما يسعد المصريين

عبر الاعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بفوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز، مؤكدا أن ما يسعد المصريين بعد فوز المنتخب الوطني هو فوز الأهلي.

وقال الاعلامي نشأت الديهي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إن جماهير الأهلي ستعيش سهرة حمراء الليلة، مؤكدا أن الأهلي حقق أكثر مما يريد وهو يثبت للجميع أن الأهلي أكبر الأندية العربية وأهم نادي في افريقيا.

وتابع: "الزمالك ممكن يحصل له فقدان توازن الفترة المقبلة والاهلي في نوبة صحيان وجمهور الاهلي كان على موعد مع عودة السعادة، والشوط الاول كان في ترقب وحذر من الفريقين لكن الأهلي التهم الزمالك في الشوط الثاني بأداء ممتاز".