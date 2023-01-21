حال رحيل فيريرا|عمر ربيع ياسين يكشف اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

أكد عمر ربيع ياسين أن اسامة نبيه يقترب من تولي قيادة نادي الزمالك.

وكتب عمر ربيع عبر حسابه الشخصي تويتر: "أسامة نبيه يقترب من قيادة نادي الزمالك مؤقتًا في حالة رحيل فيريرا".

وسجّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام الزمالك، في مباراة القمة 125، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل الهدف محمد شريف قى الدقيقة 90 بعد عرضية من علي معلول استقبلها محمد شريف بتسديدة قوية فى أعلى شباك الحارس محمد عواد .

وسجل الهدف الأول محمودعبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيّأها برأسه لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.

وسجل الهدف الثاني لمحمد شريف والثالث للأهلي بالدقيقة 75 ، من عرضية من محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.