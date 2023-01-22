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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو شكلك بيكون غريب في صور سيلفي آيفون .. فعل هذه الإجراءات فورا 

كيفية تحسين صور سيلفي
كيفية تحسين صور سيلفي آيفون

يشتكي الكثير من مستخدمي هواتف آيفون أن الصور التي يحصلون عليها عند التقاطهم للصور الذاتية أو السيلفي تكون مختلفة أو تكون بجودة وكفاءة أقل من الطبيعي، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة وإحباط لدى الكثير من المستخدمين. 

 

وبحسب مجلة Laptop Mag فإن هناك عدد من الخطوات والتي يجب تفعيلها والتي يمكنها أن تحل هذه المشكلة مع تقديم صور بنفس الجودة التي تريدها وأيضا لمعالجة الأخطاء الفنية التي قد تحدث للكاميرا عند التقاط الصور .

    

كيف يمكنك أن تحصل على صور سيلفي أفضل في هاتفك الآيفون ؟  


1. اذهب إلى الإعدادات.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى الكاميرا وانقر عليها.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى Mirror Front Camera وتأكد من تشغيلها.

4. يمكنك النقر فوق Photographic Styles والتبديل إلى Vibrant للحصول على صور سيلفي أكثر وضوحًا . 

 

أما بالنسبة لتحسين جودة الصور في الكاميرا الخلفية فيمكن للمستخدمين استخدام  ميزة ProRAW وتحرير الصور التي تقوم بإلتقاطها وإضافة أدوات تحكم أكبر في إعدادات التعريض وتوازن اللون الأبيض.

 

ويمكن أيضا ضبط مقدار تعرض الضوء للصورة أو تعتيمها، بدلاً من إعادة ضبطه على الوضع التلقائي. 

 

وإذا كان لديك تصوير في الليل فقط سيكون خيار الوضع الليلي Night mood مفيد جدا بالنسبة لك، فبدلا من الوضع التلقائي الذي تفرضه آبل، يمكنك حفظ ميزة الوضع الليلي في وضع التشغيل أو الإيقاف فقط. 

 

وتعمل ميزة التحكم الكلي Macro control بدلاً من التبديل الافتراضي إلى Ultra Wide Camera " حيث أنها كاميرا ذات زاوية رؤية عريضة" عند التقاط صور قريبة، ويتحكم هذا الوضع كلياً في الكاميرا من حيث إبقائها على وضع الكاميرا الرئيسي أو وضع Ultra Wide Camera في حالة تفضيل التقاط صور عن قرب. 

 

 

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