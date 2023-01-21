عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعداد خريج قادر على المنافسة بسوق العمل|رئيس جامعة القناة يُطالب بتكثيف المنح التدريبية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن معهد تكنولوجيا المعلومات فرع الجامعة  يسعى من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدربية إلى بناء القدرات والمهارات الطلابية وتطويرها خلال مرحلة التعليم الجامعي، إلى جانب التدريب بعد التخرج على البرامج  المهنية المُتقدم ؛ لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل.

«البحوث الإسلامية» يوجّه قافلتين دعويتين إلى الإسماعيلية والبحيرة

يأتى ذلك بالتزامن مع الزيارة التى قام بها الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ؛ والتى جاءت للوقوف على الأنشطة التدربية ومتابعتها .

وكان فى استقبال الدكتور محمد عبد النعيم،  الدكتورة إيمان عزب مدير الفرع والمهندس أسامة جمال عمار المدير الإداري حيث تم عرض الأنشطة التدربية والخطط المستقبلية.

فيما حرص " عبد النعيم " على تفقد مقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ، وأخذ أراء الطلاب فى المحتوى التدريبي المُقدم لهم ، ونوعية البرامج التى يرغبون فى الحصول عليها من خلال فرع الITI .

ومن جانبهم أشاد الطلاب بالمحتوى التدريبي المُقدم وحداثة البرامج ، بينما أوصى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة تكثيف البرامج التعريفية بالكليات عن أنشطة الفرع ، والبرامج المُقدمة حتى يستطيع أن يستفيد أكبر قدر من الطلاب خاصة وأن وسائل التكنولوجيا والإنترنت أصبحت تُلازم الأشخاص في جميع مراحل حياتهم، وإيماناً من الجامعة بهذه الحقيقة وبأن التحول الرقمي والانتشار السريع لتقنية المعلومات والاتصالات قد صار واقعاً مفروضاً لا مفر منه لتقدم الشعوب .

 وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قد استقبل، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديسمبر الماضى ؛ لبحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة، وعرض الخطط والبرامج التدريبية المقدمة للطلاب خلال العام 2023 .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة.. تفاصيل فضيحة مدوّية بالكويت بطلها معلّمون وطلاب

بيذاكر كويس| المدرب العام للأهلي يعلق على أداء كهربا ويشيد بـ كولر

ميدو يكشف عن تفاصيل تأجيل اجتماع الزمالك لحسم مصير فيريرا

أحمد موسى: فيريرا معندوش خطة.. وعودة كهربا مكسب كبير

خطأ قاتل .. وفاة الشقيقين شهد وأدهم بـ سم فئران في البدرشين

استدعاء عاجل من منظمة المنشطات المصرية لـ كهربا ودونجا بعد مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ