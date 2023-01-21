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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ضياء السيد: الأهلي كان شرسًا في مباراة القمة.. والزمالك أداؤه فردي |فيديو

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الزمالك يمر بفترة ليست جيدة على المستوى الفني ويحتاج أن يعود للمنافسة على الدوري بشكل أقوى، مضيفا: "الأهلي كان هادئاً وأكثر شراسة والمكسب يوسع الفارق، ولديهم رغبة أكثر في الفوز".

وأضاف ضياء السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الاهلي دخل المباراة بدوافع وتفوق على نادي الزمالك وكان هناك تحرر أكثر للاعبي القلعة الحمراء، موضحًا أن الأهلي استفاد من المساحات بشكل  جيد.

 

وتابع: "كان في مساحات كثيرة للزمالك في خط الضهر ودفاعاته لم تكن على أحسن مستوى، والزمالك كل أدائه فردي مفيش جماعية والأهلي استغل الثغرات، وما حدث في المباراة يطمئن الأهلي على كل صفقاته الجديدة وأداء جماعي جيد وعودة محمد شريف لأنه كان بعيدًا عن التهديف".

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