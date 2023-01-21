تعرف على رسالة حسين الشحات لـ كهربا قبل القمة 125

عبر حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفريق الفوز على حساب نادي الزمالك في مباراة القمة بالدوري الممتاز.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الهدف الثاني قتل المباراة لصالح النادي الأهلي واحترام الخصم اهم شئ للفوز بالقمة".

وتابع: "قلت لكهربا هتجيب هدف في الزمالك، وكل اللاعبين كانوا يريدون مساعدته للتألق".

أسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصفورين بحجر واحد، بعد ما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .