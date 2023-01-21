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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعليقًا على لقاء القمة..

بعد فوز الأهلي بثلاثية|محمود مسلم: كولر أعلن عن نفسه والزمالك سيعاني الفترة المقبلة..فيديو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام بمجلس الشيوخ، على مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الدوري الممتاز قائلا: "مكاسب الأهلي كبيرة أهمها عودة كهربا المتمكن في اختيار أماكنه اللي بيقف فيها ومحطة مهمة، وعودة محمد شريف وحمدي فتحي متألق".

 

وأشار محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هدف محمود كهربا هو الأجمل في المباراة، موضحا أن أحد أهم المكاسب الأهلاوية في مباراة القمة أن المدرب كولر نجح في أن يحافظ على الفوز.

وتمنى محمود مسلم، استمرار عودة الأهلي في تحقيق الأرقام القياسية قائلا: "عايزين الأهلي يرجع للأرقام المميزة وتقل التعادلات، والمدرب كولر أعلن عن نفسه في تخصصه في الفوز على الفريق المنافس والفوز بنتيجة ثقيلة، وما حدث من نتيجة هتعمل مشاكل في الزمالك وهيحصل نوع من القلق والخلل في الزمالك الفترة الجاية".
 

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