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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص احتجزوا مواطنا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بمدينة نصر.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من تاجر قطع غيار مقيم بالمرج " له معلومات جنائية"، بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتقابل معه بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وإصطحابه داخل سيارة "لا يعلم بياناتها" لحل خلافات مالية بينهم ، وقيامهم بالإستيلاء على السيارة قيادته " ملك والده " ، وإكراهه على توقيع عدد 6 إيصالات أمانة بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه، وتعدوا عليه بالضرب وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكابها ثلاثة أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الأسباب وتم بإرشادهم ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وأضاف أحدهم المتهمين بتسليم إيصالات الأمانة لأحد أصدقائه مقاول مقيم بمحافظة الجيزة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه ، وتم بإرشاده ضبط (6) إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين ، وإتهمهم بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 4 أشخاص حبس مدينة نصر نيابة احتجاز توقيع إيصالات أمانة

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