القومي للطفولة والأمومة: نعمل على حماية المشردين وانتزاعهم من الشوارع.. فيديو

قالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعمل على كيفية حماية الأطفال وانتزاعهم من الشوارع من خلال توفير خدمات له.



وأضافت نيفين عثمان، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "خط لجنة الطفل يتحرك عبر لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية لصد الشكاوى وحلها".

وأشارت إلى أن الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 لرصد شكاوى الأطفال في مصر، مضيفة أن هناك ضمان لسرية المعلومات في بحث شكاوي الأطفال عبر خط نجدة الطفل 16000، ويتم توفير بدائل للأسر ومنها فرص عمل لمنع أي حالات لعمالة الأطفال.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل يتحرك عبر لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية لرصد الشكاوى وحلها.