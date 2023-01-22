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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة  مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وذلك حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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