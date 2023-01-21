أحمد موسى: فيريرا معندوش خطة.. وعودة كهربا مكسب كبير

حرص الإعلامي أحمد موسى، علي الاحتفال بفوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، وعلق قائلا: "مبروك للأهلي وهارد لك نادي الزمالك، لافتًا إلى أن نادي الزمالك لم يحضر اليوم، والنادي الأهلي دخل المباراة من أجل المكسب.



وتابع مقدم برنامج علي مسئوليتي خلال بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك، أن عودة كهربا للنادي الأهلي كانت مهمة، وفوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء كثير على النادي الزمالك، لافتًا إلى أن مدرب الزمالك فيريرا لم يكن لديه خطة داخل الملعب.



وأضاف :"محمد شريف المخيف كعبه عالي على النادي الزمالك، والنادي الأهلي يتصدر الدوري المصري قبل سفره للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".



ويتصدَّر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري لقاء اليوم برصيد 34 نقطة فيما حلّ فريق فيوتشر وصيفا برصيد 30 نقطة وبيراميدز ثالثا بـ 27 نقطة والزمالك رابعا بـ 26 نقطة.