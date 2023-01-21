عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: فيريرا معندوش خطة.. وعودة كهربا مكسب كبير

احمد موسي
احمد موسي

حرص الإعلامي أحمد موسى، علي الاحتفال بفوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، وعلق قائلا: "مبروك للأهلي وهارد لك نادي الزمالك، لافتًا إلى أن نادي الزمالك لم يحضر اليوم، والنادي الأهلي دخل المباراة من أجل المكسب.


وتابع مقدم برنامج علي مسئوليتي خلال بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك، أن عودة كهربا للنادي الأهلي كانت مهمة، وفوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء كثير على النادي الزمالك، لافتًا إلى أن مدرب الزمالك فيريرا لم يكن لديه خطة داخل الملعب.


وأضاف :"محمد شريف المخيف كعبه عالي على النادي الزمالك، والنادي الأهلي يتصدر الدوري المصري قبل سفره للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".


ويتصدَّر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري  لقاء اليوم برصيد 34 نقطة فيما حلّ فريق فيوتشر وصيفا برصيد 30 نقطة وبيراميدز ثالثا بـ 27 نقطة والزمالك رابعا بـ 26 نقطة.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٨٣٣
IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٨٣٣
IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٨١٧
IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٨١٧
IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٧٤٩
IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٣٣٧٤٩
images
images
الدوري المصري الأهلى الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي الزمالك مبارة القمة 125

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة.. تفاصيل فضيحة مدوّية بالكويت بطلها معلّمون وطلاب

بيذاكر كويس| المدرب العام للأهلي يعلق على أداء كهربا ويشيد بـ كولر

ميدو يكشف عن تفاصيل تأجيل اجتماع الزمالك لحسم مصير فيريرا

أحمد موسى: فيريرا معندوش خطة.. وعودة كهربا مكسب كبير

خطأ قاتل .. وفاة الشقيقين شهد وأدهم بـ سم فئران في البدرشين

استدعاء عاجل من منظمة المنشطات المصرية لـ كهربا ودونجا بعد مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ