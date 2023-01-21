عقوبات على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة التي تعرض لها الأبيض في مباراة القمة اليوم أمام الأهلي ما تسبب في تراجع الفريق للمركز الرابع بجدول الدوري.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة سيعاقب اللاعبين وفقا للائحة في ظل تراجع النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري في الفترة الماضية.

وشدد المصدر على أن هناك تقصيرا من اللاعبين ومن الجهاز الفني والجميع يتحمل المسؤولية بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجه الدعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم لبحث مصير البرتغالي فيريرا.

يأتي قرار رئيس مجلس إدارة النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي اليوم.