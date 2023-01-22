لم تعرفها من قبل.. أفضل ميزات في هواتف أندرويد يمكنك استخدامها

تشكل هواتف أندرويد الهواتف الأكثر استخداما في العالم نظرا لفئاتها المتعددة والمتنوعة والتي تقدم هواتف رخيصة ومتوسطة وأيضا رائدة أو فلاجشيب، كما أن عدد الشركات التي تتخصص في إنتاج أندرويد كثيرة للغاية مقارنة بشركة واحدة وهي آبل والتي تقوم بإنتاج هواتف آيفون.

وتتميز هواتف أندرويد باحتوائها على الكثير من الميزات التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتحسين تجربة المستخدم وأيضا لتوفير الوقت والجهد، وذكر موقع Tom's Guide عددا من أفضل هذه الميزات ومنها :

تسريع الهاتف من خلال حذف ملفات تعريف الارتباط



و تعد حذف ملفات تعريف الارتباط من متصفح هاتفك طريقة جيدة لاستعادة خصوصيتك، ويمكن حذفها من خلال :

1. في متصفح كروم ، انقر على النقاط الثلاث في الزاوية ، ثم انقر فوق "المحفوظات"، ثم انقر فوق مسح بيانات التصفح.

2. لحذف كل ملف تعريف ارتباط ، حدد مربع النطاق الزمني وانقر فوق كل الوقت، ثم حدد الآن خانة الاختيار ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع وانقر فوق مسح البيانات.

تقسيم الشاشة



واستخدام تقسيم الشاشة على هواتف أندرويد مفيد للغاية لأولئك الذين يرغبون في القيام بمهام متعددة، ويكون من الأفضل استخدام تقسيم الشاشة على أحد أفضل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد ، وليست كل التطبيقات متوافقة مع تقسيم الشاشة ولكن العديد من التطبيقات الرائدة متوافقة.

1. اسحب لأعلى لإظهار علبة التطبيق.

2. اضغط على زر القائمة ، ثم اضغط على تقسيم الشاشة.

3. افتح تطبيقًا آخر واسحب الهامش لضبط التقسيم.

الوصول السريع لجميع شبكات Wi-Fi المحفوظة



ويمكنك عرض جميع شبكات Wi-fi التي حفظتها على هاتفك في مكان واحد من خلال :

1. افتح الإعدادات وانقر فوق Wi-Fi.

2. اضغط على النقاط الثلاث وحدد إعدادات متقدمة.

3. انقر فوق الشبكات المحفوظة لرؤية وإدارة الشبكات السابقة.

مشاركة كلمات مرور Wi-Fi عبر رمز QR code

وكل ما تحتاجه هو هواتف أندرويد متصل بالفعل بالشبكة ومن ثم يمكن لأي شخص آخر مسحه ضوئيًا بأجهزتهم والاتصال على الفور، وستحتاج إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi لمشاركة كلمة المرور الخاصة بها.

1. افتح قائمة Wi-Fi وانقر على الترس بجوار الشبكة.

2. انقر فوق رمز رمز QR code أو مشاركة.

ترجمة النصوص مباشرة

ويواجه المستخدمون مشكلة كبيرة عندما لا يمكنهم التحدث بلغة معينة ، ويمكن اتباع الخطوات الآتية لترجمة النص الذي تريده مباشرة.

1. في متصفح كروم ، انقر فوق رمز الكاميرا بجوار شريط البحث، سيؤدي هذا إلى فتح Google Lens

2. في الجزء السفلي من الشاشة ، انقر فوق ترجمة ثم وجه الكاميرا نحو النص والتقط صورة.