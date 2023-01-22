لعلاج ابنته.. مصري يمنح ذهب زوجته لـ جاره اليمني

تظهر معادن المصريين من شهامة ومروءة في الشدائد سواء تجاه بعضهم البعض أو مع أصحاب الجنسيات الأخرى.

في موقف شهم ونبيل للغاية، قرر رجل مصري أن يمنح ذهب زوجته لجاره من أجل أن يعالج ابنته من مرضها، ولكن الله اختار الابنة لتفارق الحياة.

في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مصحوب بـ تدوينة: "يمني يتفاجأ بجاره المصري في المسجد يعطيه ذهب زوجته لعلاج ابنته وهو لا يعلم أنها فارقت الحياة قبل ساعات".

ويظهر في مقطع الفيديو رجلين سويًا داخل مسجد، ويتحدث أحدهما وهو والد الابنة المتوفية، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو بابا رمضان والله ما وجدت أوفى من هذا الرجل".

وأكمل الرجل اليمني المكلوم على وفاة ابنته: “هذا الرجل والله اعتبره والدي، وأحضر لي ذهب زوجته لعلاج ابنتي، ولكن أبغي أقول لك أن ابنتي اختارها الله عز وجل”، وقد انهار الرجلان من البكاء حزنًا على وفاة الابنة المريضة.