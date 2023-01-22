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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بلجنة Golden globe Awards: الأعمال الفنية تغير صورة الغرب عن مصر

ميكو سعد
ميكو سعد

أكد الإعلامي ميكو سعد، عضو لجنة تحكيم جائزة Golden globe Awards، أنه من أصل مصري وولد في الإسكندرية وبدأ في مشوار الرقص منذ طفولته وتعلم الفن المصري الأصيل وعشق التعبير والدراما الحركية في مصر، ثم انتقل إلى لندن واستكمل فيها فنون الرقص وعمل في برامج الطبخ والسياحة وبعدها قرر الانتقال إلى هوليوود.

وأضاف ميكو سعد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه شارك في العديد من المناسبات الفنية في الإسكندرية قبل سفره للخارج، وفي إنجلترا حصل على ورش تمثيل وظهر في أدوار فنية صغيرة لمدة 9 سنوات تحرك فيها في أوروبا كلها.

وتابع ميكو: "انتقلت إلى أمريكا بعد التعمق في الثقافات، ودلوقتي عايز أعمل حاجة بحبها، وصلت هوليوود من 3 سنين وبعدها بشهر حدثت جائحة كورونا.. المساهمة في صناعة الأعمال الفنية في الخارج يساعد في تغيير الصورة التي يرها الغرب عن مصر".

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