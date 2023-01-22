مروان عطية: لم أوقع للزمالك وأتعلم من عمرو السولية وحمدي فتحي

أكد مروان عطية، لاعب فريق الأهلي، إن اللعب للأحمر مختلف عن أي نادي آخر، وجماهيره رائعة ومختلفة عن باقي الأندية الأخرى.

وقال مروان عطية في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لم أوقع للزمالك من قبل، ورغبتي حسمت انتقالي للنادي الأهلي".

وتابع مروان عطية: "أتعلم من عمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الأهلي، والأخير الأفضل في لقاء القمة".

وعزز الأهلي صدارته لبطولة الدوري عقب فوزه 3 / صفر على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 14 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له، والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

