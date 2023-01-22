زجاجة كاتشب تتسبب في نجاة بحار من الموت

روى بحار أمضى 24 يومًا في البحر الكاريبي كيف نجا من خلال صيد مياه الأمطار في شراع ولم يأكل سوى الكاتشب ومكعبات المرق ومسحوق الثوم.

وصف إلفيس فرانسوا محنته، قائلاً: "24 يومًا، لا أرض لا أحد اتحدث إليه.. لا أعرف ماذا افعل، لا اعرف أين أنا.. كان الأمر صعبًا"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تم إنقاذ إلفيس، على بعد حوالي 120 ميلاً بحريًا شمال غرب بويرتو بوليفار بكولومبيا ، بعد أن رأى قائد طائرة مارة كلمة مساعدة مكتوبة على بدن قاربه.

وقال: "الأيام الأخيرة، حوالي 15 يناير، ورأيت طائرة كان لدي مرآة، كنت أعطي بعض الإشارات، مروا فوق القارب مرتين حتى أدركت أنهم رأوني، أنا ممتن لكوني على قيد الحياة اليوم بسببهم".

كان إلفيس، البالغ من العمر 47 عامًا ، يُجري إصلاحات على قاربه الشراعي في جزيرة سانت مارتن ، في جزر الأنتيل الهولندية ، عندما دفعه تغير مفاجئ في الطقس إلى البحر.

على غير هدى على المحيط دون أي وسيلة لتشغيل المركبة ، حاول إلفيس طلب المساعدة على هاتفه المحمول لكنه لم يتمكن من استقبال الاستقبال: "اتصلت بأصدقائي ، وحاولوا الاتصال بي ، لكنني فقدت الإشارة، لم يكن هناك شيء آخر لفعله سوى الجلوس والانتظار".

لم يكن هناك طعام على متن القارب ، ولم يكن إلفيس مستعدًا لرحلة بحرية طويلة: "ليس لدي طعام إنها مجرد زجاجة كاتشب كانت على متن القارب، قال: مسحوق الثوم ومكعّبات مرقة، لذا قمت بخلطها ببعض الماء".