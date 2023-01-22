جيمي ينضم إلى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب

وافق مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم علي طلب محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب بالتعاقد مع إسلام جمال "جيمي " مدير الإعداد البدنى بقطاع الناشئين بنادى زد إف سي، ليكون المعد البدنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب خلال الفترة القادمة ، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى تأهيل أكثر من لاعب فى الدورى الممتاز المحلي المصرى هذا الموسم من الناحية البدنية أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الاهلي ، ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي.

الجدير بالذكر أن إسلام جمال سبق له العمل فى منتخب أمريكا الأوليمبي فى منصب مدرب الأحمال واللياقة البدنية ، والذى كان يشارك فى دورة الالعاب الاوليمبية الاخيرة فى طوكيو 2021، ونادي المريخ السوداني عندما كان مشاركًا في دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة.