نجم الأهلي السابق : تألق "كهربا" سيعطي دفعة لـ محمد شريف وشادي حسين

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بآداء محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب القلعة الحمراء بعد أدائه أمام الزمالك و تسجيله للهدف الأول في لقاء القمة 125 التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : تألق محمود عبد المنعم كهربا سيعطي دفعة قوية لجميع مهاجمي الأهلي مثل محمد شريف و شادي حسين ، و كذلك الوافد الجديد محمد الضاوي كريستو القادم من النجم الساحلي التونسي ، وسيضعهم في تحدي كبير المباريات القادمة ، بدءًا من مواجهة البنك الأهلي المقبلة ".

و أضاف : " تألق محمود عبد المنعم كهربا ، سيحرج مسؤولو النادي الأهلي ، و سيضعهم في مسئولية سداد الغرامة المستحقة لدى الزمالك ".