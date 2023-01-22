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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منع مشاركة الأكونتات.. نتفليكس تعلن قرارات صادمة للمستخدمين

نتفليكس Netflix
نتفليكس Netflix تعلن قرارات صادمة للمستخدمين

قررت خدمة البث التليفزيوني Netflix نتفليكس منع وتعليق المستخدمين من مشاركة الحسابات، في خطوة صارمة اتخذتها الشركة لمحاولة تفادي الإيرادات المتناقصة. 

وسيتعين على المستخدمين دفع رسوم مشاركة كلمة المرور للسماح لمزيد من الأشخاص باستخدام حساب واحد. 

وعلى الرغم من أن  Netflix نتفليكس تلقت في البداية رد فعل عنيف من المستخدمين، إلا أن تقارير أرباحها تشير إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد الشركة في الحفاظ على إيراداتها.

وتختبر Netflix نتفليكس هذه الخطوة حاليًا في أمريكا اللاتينية للتعامل مع الإيرادات المتناقصة، ولكن بعد الشروع في هذا الإجراء في أمريكا اللاتينية، ستنظر الشركة في تعميم القرار خارج المنطقة في معظم دول العالم وذلك وفقًا لتقارير الشركة. 

ومن المقرر أن تطبق Netflix نتفليكس رسوم مشاركة كلمة مرور الحسابات بحلول نهاية شهر مارس من العام الحالي 2023 . 

وأعلنت الشركة أنه في حالة دفع رسوم مشاركة كلمة مرور Netflix نتفليكس ، فلن يتمكن المستخدمون من مشاركة الحساب. 

وفي الفترة الأخيرة عانت الشركة من خسارة  كبيرة في الإيرادات بسبب مشاركة كلمة مرور الحسابات، ووصول العديد من المستخدمين إلى Netflix من نفس الحساب ما قلل من عدد الاشتراكات في النظام الأساسي، وأدى إلى خسارة في حسابات نتفليكس.

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