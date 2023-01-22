خالد عبدالفتاح : أثق في قدرتي على الاستمرار مع الأهلي

أظهر خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادة كبيرة بالفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وقال خالد عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" سعيد بالمستوى الذي قدمته، لم أشعر بأني لاعب جديد في الفريق، رغم أنها أول مشاركة لي أمام الزمالك بقميص الأهلي".

وتابع :" اللعب كقلب دفاع لم يكن غريبًا علي، لقد لعبت من قبل في هذا المركز عندما كان في صفوف سموحة، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي ويشاهد مؤازرة الجماهير في المدرجات لا بد أن يؤدي بشكل جيد".

وأردف:" كنت أثق في قدرتي على الاستمرار، حتى لو انضميت للفريق على سبيل الاعارة، كأس العالم للأندية شئ مختلف وحافز قوي وكان من أحلامي المشاركة في البطولة".