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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| نتفليكس Netflix تعلن قرارات صادمة للمستخدمين.. وإيلون ماسك: تويتر يوفر محتوى بدون إعلانات للمستخدمين في هذه الحالة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفيش مشاركة أكونتات تاني.. نتفليكس Netflix تعلن قرارات صادمة للمستخدمين


قررت خدمة البث التلفزيوني Netflix نتفليكس منع وتعليق المستخدمين من مشاركة الحسابات وذلك في خطوة صارمة اتخذتها الشركة لمحاولة تفادي الإيرادات المتناقصة.

 

لم تعرفها من قبل.. أفضل ميزات في هواتف أندرويد يمكنك استخدامها

 

تشكل هواتف أندرويد الهواتف الأكثر استخداما في العالم نظرا لفئاتها المتعددة والمتنوعة والتي تقدم هواتف رخيصة ومتوسطة وأيضا رائدة أو فلاجشيب، كما أن عدد الشركات التي تتخصص في إنتاج أندرويد كثيرة للغاية مقارنة بشركة واحدة وهي آبل والتي تقوم بإنتاج هواتف آيفون.

 

لو شكلك بيكون غريب في صور سيلفي آيفون .. فعل هذه الإجراءات فورا


يشتكي الكثير من مستخدمي هواتف آيفون أن الصور التي يحصلون عليها عند التقاطهم للصور الذاتية أو السيلفي تكون مختلفة أو تكون بجودة وكفاءة أقل من الطبيعي، الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة وإحباط لدى الكثير من المستخدمين.

 

إيلون ماسك: تويتر يوفر محتوى بدون إعلانات للمستخدمين في هذه الحالة


وعد مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك أن تويتر سيقر عددا من الإشتراكات الجديدة في الفترة القادمة والتي ستكون أعلى سعرا ولكنها ستكون كافية لمنع ظهور الإعلانات تماما على حسابات المشتركين.

 

لمحدودي الدخل .. سعر ومواصفات هاتف Nokia C12 في 2023


أطلقت نوكيا خلال الأيام القليلة الماضية أحد هواتفها المخصصة لمحدودي الدخل والشباب، حيث يتسم الهاتف بعدد من المواصفات الأساسية والتي تقدم تجربة مرضية للمستخدم ، حيث يأتي بشاشة وبطارية قوية تستمر لساعات طويلة، وأيضا سعر مناسب.

 

أحدث تقنية.. سعر ومواصفات أحدث هواتف أوبو للشباب Oppo A78 5G


قدمت شركة أوبو الصينية منذ فترة قصيرة هاتفها المميز Oppo A78 5G للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث صدر الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة في الشاشة والكاميرا، بالإضافة إلى بطارية كبيرة ومعالج يقدم أداء جيدا، وأيضا سعر مناسب.      

 

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية


سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus.. إحدى طرازات سلسلة رينو 8 من أوبو، وهي تعد أحد أفضل أجهزة أندرويد المتوسطة التي وصلت خلال عام 2022، والتي تتميز بتصميم متطور ومواصفات رائعة وإعدادات كاميرا فائقة بالإضافة إلى أداءً قويا عندما يتعلق الأمر بالوظائف وسهولة الاستخدام، وفيما يلي سنوضح لك سعر ومواصفات جوال أوبو Reno8 Pro Plus في السعودية.

 

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