حسن مصطفى للاعبي الزمالك: خافوا على أكل عيشكم

وجه حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق رسالة خاصة للاعبي الزمالك بعد خسارة القمة بثلاثية امام النادي الاهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وقال حسن مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم لاعيبة الزمالك حتى لو خسرت تقاتل في الملعب".

أضاف: "لازم يبقى في قتال في الملعب ولازم لاعيبة الزمالك تخاف على أكل عيشهم اكتر من كدة".

واختتم: "الحياة بتستمر بعد الهزيمة لكن لازم يبقى في وقفة تصحيح أخطاء".

أهداف مباراة الأهلي والزمالك



سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسية لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات على مستوى الدوري بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .