نجم الأهلي السابق: كولر السبب الأساسي في الفوز على الزمالك بالقمة

أشاد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق بمارسيل كولر مدرب الأهلي بعد فوز الأهلي في القمة 125 بالدوري.



قال حسن مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر ذاكر الزمالك كويس أوي وده سر تفوقه في مباراة القمة" .



وأضاف: "رغم فوز الأهلي في القمة ولكن لدي تحفظ على بعض الصفقات الخاصة بالنادي الأهلي، برونو سافيو ده مش لاعب ياخد مكان مُحترف في النادي الأهلي" .



واختتم حديثه قائلا: "خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في القمة بسبب عدم الضغط على لاعبي الأهلي"

أهداف مباراة الأهلي والزمالك



سجّل ثلاثية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90 من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة 34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات على مستوى الدوري بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .