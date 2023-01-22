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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد الفتاح: لاعيبة الأهلي كانت واثقة من الفوز على الزمالك

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

أكد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي أن فريقه كان يشعر بالثقة في تحقيق الفوز قبل لقاء القمة أمام الزمالك في الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال خالد عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الأهلي كانوا واثقين من الفوز في القمة قبل اللقاء، وهذا ظهر من خلال رغبتنا في تحقيق الفوز خلال المباراة". 


واختتم حديثه قائلا: "لقائي بقميص الأهلي أمام الزمالك مختلف عن مواجهتي للزمالك من قبل وأنا مع سموحة القمة مختلفة تماما خاصة في ظل الحضور الجماهيري".

أهداف مباراة الأهلي والزمالك


سجّل ثلاثية  النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك  الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد  عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90  من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة  34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة ، ليتسع الفارق بين الغريين الى 8 نقاط كاملة .

ونجح الأهلي في استعادة الانتصارات على مستوى الدوري بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط  به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد  الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .

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