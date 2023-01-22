مدافع الأهلي عن الخوف من الزمالك: بجانب معلول وربيعة مستحيل

أكد خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، أنه لم يخشى مواجهة الزمالك في القمة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز هذا الموسم.



وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعب كان مصدر في الزمالك كان مصدر خوف؟.. هخاف من مين في الملعب وأنا جنبي علي معلول ورامي ربيعة وديانج ونجوم كتير"



وأضاف خالد عبد الفتاح: "كان لدينا ثقة كبيرة بأننا سنحقق الفوز على الزمالك في القمة، كان ذلك الشعور هو السائد بين لاعبي الأهلي قبل المباراة".



وعن تحضير مارسيل كولر له قبل اللقاء قال: "حفزني كثيرا وأكد ثقته في إمكانياتي وقال لي إلعب بدون خوف، وهذا ما نفذته في الملعب".