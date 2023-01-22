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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سمير عثمان: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

الزمالك - الاهلي
الزمالك - الاهلي

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي، وجود ضربة جزاء للزمالك أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت أمس علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفيزيونية: الحكم السلوفيني أدار المباراة بشكل جيد وصافرته كانت قليلة ولكن هناك حالة وحيدة اختلف معه فيها.

وأضاف سمير عثمان: الزمالك له ركلة جزاء لإمام عاشور لم تحتسب بعد إعاقة حسين الشحات وكنت أتمني أن يطلبه حكم الفيديو "الفار" لرؤية التدخل.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك


سجّل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى شباك  الحارس محمد عواد برأسه.

وأضاف الهدف الثانى محمد شريف فى الدقيقة 75 ، بعد  عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني قابلها محمد شريف بتسديدة قوية على يمين عواد إلى داخل الشباك.
وأحرز الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 90  من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند حمدي فتحي مررها إلى معلول يرسلها عرضية رائعة يقابلها شريف بيسراه إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى النقطة  34 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة، ليتسع الفارق بين الغريمين الى 8 نقاط كاملة .

فوز الأهلي على الزمالك فى القمة 125 أسقط  به أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز عن أقرب ملاحقيه وهو فريق فيوتشر ليصبح الفارق 4 نقاط .

الأهلى الدوري الممتاز النادي الأهلي كهربا حسين الشحات

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