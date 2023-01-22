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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق الأهرام بوابة منقرع يطالبون بإنشاء كوبري مشاة للحد من الحوادث

صدى البلد

أرسل القارئ محمد محمود شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود كوبري مشاه أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام.

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان البوابة الثالثة منقرع بحدائق الأهرام من عدم وجود كوبري مشاة لتعدية الطريق، مما يتسبب في حوادث كثيرة على طريق الفيوم".

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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