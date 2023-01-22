الصين تسجل أكثر من 12 ألف حالة وفاة بكورونا في أسبوع

أصدر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيان اليوم الأحد، ذكر فيه إن مجمل عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في المستشفيات بالصين بلغ 12658 بين 13 و19 يناير من هذا العام، أي في أقل من أسبوع فقط.

وأضاف المركز أن من بين الحالات توفي 681 بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا كما توفي 11977 من أمراض أخرى مقترنة بالعدوى.

وكان قد قال خبير صيني بارز، أمس السبت، إن احتمال تصاعد الإصابات بكورونا في بلده الصين، خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، كبير جدا، مؤكدا أن نحو 80 % من الأشخاص أصيبوا فعلا.

وبالنسبة لكبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، و تسونيو، فإن اللقاءات الجماعية للأشخاص خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، أدت إلى مزيد من العدوى في بعض المناطق، ولكن من غير المرجح حدوث موجة ثانية من الوباء خلال المدى القريب.

وعرض تسونيو، رؤيته للوضع من خلال تدخل على منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، وفق وكالة رويترز.