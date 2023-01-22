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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد العجز التاريخي وتراجع الين.. اليابان تعيّن محافظًا للبنك المركزي خلال أشهر

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد إنه سيأخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار في إبريل عند اختيار محافظ بنك اليابان القادم.

وأضاف «كيشيدا»، حسبما نقلت وكالة رويترز: “يعمل بنك اليابان والحكومة كشيء واحد لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتضمن زيادات هيكلية في الأجور وتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم. هذا الموقف الأساسي لن يتغير”.

ولا بد من موافقة مجلسي البرلمان على هذه التعيينات و التغييرات في الحكومة.

وهناك أيضا حديث عن تغييرات محتملة في الاتفاق المبرم بين البنك المركزي والحكومة والذي يتعهد فيه بنك اليابان بتحقيق المستوى المستهدف من التضخم في أقرب وقت ممكن.

وسجلت اليابان في عام 2022 أكبر عجز تجاري سنوي بلغ 19.97 تريليون ين (ما يعادل 155 مليار دولار) تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة الين وازدياد رسوم الاستيراد.

وقالت وزارة المالية اليابانية، إن العجز هو الأكبر منذ أن بدأت اليابان في الاحتفاظ بسجلات مماثلة في عام 1979.

وذكرت وزارة المالية أن قيمة الواردات قفزت بنسبة 39.2% إلى مستوى قياسي بلغ 118.16 مليار ين حوالي 918.74 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار واردات النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.2 % إلى 98.19 مليار ين (763.47مليار دولارً)، وهو ارتفاع قياسي أيضاً، مدعومة بزيادة صادرات السيارات والحديد الصلب.

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